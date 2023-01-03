Завершилися матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги.
Евертон - Брайтон, Getty Images
03 січня 2023, 23:49
Евертон на своєму полі приймав Брайтон, але зазнав нищівної поразки від колективу Роберто Де Дзербі. Наприкінці поєдинку гол престижу забив Грей із пенальті.
Евертон – Брайтон 1:4
Голи: Грей 90+2 (пенальті) – Мітома 14, Фергюсон 51, Марч 54, Гросс, 57
Евертон: Пікфорд – Паттерсон (Коулмен 63), Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Гує (Мопе, 63), Девіс (Прайс, 58) – Макніл (Дукуре, 58), Калверт-Льюїн (Сіммс, 83), Грей
Брайтон: Санчес – Еступіньян, Колвілл, Данк, Велтман (Лемпті, 71) – Гросс, Кайседо – Мітома (Лаллана, 79), Сармієнто (Мак Аллістер, 62), Марч (Моран, 79) – Фергюсон (Енсізо, 71)
Попередження: Прайс, Івобі, Дукуре – Фергюсон.
Одного гола від Мітровича на 17-й хвилині гри вистачило Фулгему, щоб забезпечити три пункти.
Лестер – Фулгем 0:1
Гол: Мітрович, 17
Лестер: Ворд – Кастань, Амарті, Фас, Томас (Іхеаначо, 72) – Ндіді (Менді, 72), Сумаре (Олбрайтон, 8) – Перес, Тілеманс, Барнс – Варді
Фулгем: Лено – Робінсон, Рім, Адарабійо, Тете – Палінья, Харрісон Рід – Вілліан (Діоп, 82), Перейра (Кейрні, 59), Декордова-Рід (Вілсон, 66) – Мітрович
Попередження: Ндіді, Кастань – Адарабійо, Палінья, Кейрні, Тете, Мітрович, Лено.