Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Борнмут.

Колектив Еріка тен Гага без проблем переміг, тим самим записавши на свій рахунок шосту перемогу поспіль.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 35 очок та ділить третє місце з Ньюкаслом, у якого краща різниця забитих та пропущених голів.

Що стосується Борнмута, то команда з 16 пунктами знаходиться на 15 рядку.

Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0

Голи: Каземіро 23, Шоу 49, Рашфорд, 86.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака (Далот, 68), Лінделеф (Мартінес, 88), Магвайр, Шоу – Каземіро, Еріксен (Фред, 68) – Фернандеш, ван де Бек (Гарначо 45+2), Рашфорд – Марсьяль (Еланга, 68)

Борнмут: Траверс – Сміт (Стейсі, 63), Сенесі, Келлі, Мефам – Ентоні, Кук, Лерма (Ротвелл, 84), Біллінг (Мур, 76) – Соланке, Крісті (Дембеле, 76)

Попередження: Біллінг, Сміт, Стейсі.