Англія

Італійський керманич залишив неоднозначний коментар.

Лондонський Тоттенгем завершує підготовку до гостьового дербі проти Крістал Пелес у рамках 19 го туру англійської Прем’єрі-ліги.

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте напередодні гри прокоментував факт відсутності перемог у його команди після завершення чемпіонату світу-2022.

"Моє завдання в Тоттенгемі — побудувати надійний проєкт, а не вигравати трофеї. Тоді, якщо я буду задоволений собою, я продовжуватиму над цим працювати до тих пір, поки не побачу результат. Зараз я залишаюсь у клубі.

Я підписав контракт у листопаді 2021року, і виявив, що клуб опинився у важкому становищі з багатьох причин. Зараз моє завдання — і я це чудово розумів — допомогти клубу піти в правильному напрямку щодо вибору гравців, щодо роботи, організації та закладання фундаменту. Це мій великий виклик. Якщо я хочу залишитися тут, я повинен прийняти це. Інакше, якщо я не хочу прийняти це, то мені доведеться піти

Чесно кажучи, я не чув жодної критики на свій бік від керівництва клубу.

Якщо я не переконаний на 100% у вірності всіх учасників одній спільній ідеї, я можу завершити свою роботу тут", — заявив італійський виконавець.

Матч Крістал Пелес — Тоттенгем відбудеться 4 січня, о 22:00.