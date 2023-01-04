Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю грандів англійського футболу.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
04 січня 2023, 13:58
В матчі дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Челсі проведе домашній поєдинок проти Манчестер Сіті. Гра пройде на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні (Англія).
Команда Грема Поттера підходить до матчу на тлі однієї перемоги в п’яти останніх матчах чемпіонату. "Сині" посідають десяте місце з 25 очками, але можуть наздогнати Фулгем, який іде сьомим.
Де дивитись матч Челсі — Манчестер Сіті
У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Setanta Sport, який є офіційним транслятором турніру в Україні.
Букмекери не вірять у Челсі, даючи на перемогу лондонців показник 5,50. На перемогу Сіті, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 1,64, а на нічийний результат — 4,10.
Нагадаємо, матч Челсі — Манчестер Сіті відбудеться 5 січня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.