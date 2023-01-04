Англія

Француза хоче підписати новий тренер бірмінгемців.

Астон Вілла не боялася витрачати гроші в останні сезони, і все частіше вони прагнули зробити це в Ла Лізі. Влітку прибули і Філіппе Коутіньйо, і Дієго Карлоса, а з Унаї Емері на чолі потік гравців, швидше за все, продовжиться.

Незважаючи на значну глибину півзахисту, бірмінгемці розглядають можливість переходу півзахисника Атлетіко Мадрид Джеффрі Кондогбія.

"Лос Кольчонерос" прагнуть зібрати кошти протягом наступних двох трансферних вікон, оскільки клуб прагне оновити склад.

Контракт футболіста закінчується в 2024 році, і якщо Атлетіко Мадрид хоче заробити на французі, то перехід цього січня або наступного літа є обов'язковим.