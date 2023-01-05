Англія

Також була результативна нічия між Лідсом та Вест Гемом.

Сьогодні, 4 січня, відбулися чергові матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі Ноттінгем Форест у гостях мінімально обіграв Саутгемптон з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 27 хвилині, а його автором став Авонії.

Саутгемптон — Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Авонії, 27.

Саутгемптон: Базуну — Лянко (С. Армстронг, 85), Белла-Кочап (Чалета-Цар, 34), Салісу — Вокер-Пітерс, Лавія (Арібо, 64), Ворд-Праус, Перро (Едозі, 64) — Ельюнуссі, Мара (А. Армстронг, 64), Че Адамс.

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Лоді (Тофолло, 84), Болі, Ворролл, Ор'є — Мангаля (Колбек, 60), Фройлер, Єйтс — Авонії (Саррідж, 71), Джонсон (Вільямс, 84), Гіббс-Вайт (Скарпа, 71).

Попередження: Перро, С. Армстронг — Фройлер, Джонсон.

У другій грі Лідс поділив очки з Вест Гемом. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі господарів голами відзначилися Ньйонто та Родріго, а у "молотобійців" — Лукас Пакета та Скамакка.

Лідс — Вест Гем 2:2

Голи: Ньйонто, 27, Родріго, 70 — Лукас Пакета, 45 (з пенальті), Скамакка, 46.

Лідс: Мельє — Стрейк, Купер, Кох, Ейлінг — Адамс, Рока (Грінвуд, 78) — Ньйонто (Гелхардт, 90+1), Саммервіль (Гаррісон, 63), Ааронсон (Кліх, 63) — Родріго.

Вест Гем: Фабіанські — Агерд, Керер, Доусон, Цоуфал (Крессвелл, 68) — Райс, Соучек — Форнальс (Даунс, 80), Лукас Пакета (Бенрахма, 80), Боуен — Скамакка (Антоніо, 67).

Попередження: Родріго, Купер, Саммервіль — Агерд.

У третій зустрічі Вулверхемптон поділив окуляри з Астон Вілла. Матч закінчився із рахунком 1:1. У складі господарів голом відзначився Інгс, а у гостей – Поденсе.

Астон Вілла — Вулвергемптон 1:1

Голи: Інгс, 78 — Поденсе, 12.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь (Дендонкер, 67), Мінгз, Конса, Кеш — Буендія, Дуглас Луїс (Аугустінссон, 67), Камара, Янг (Коутінью, 46) — Воткінс (Інгс, 67), Бейлі.

Вулвергемптон: Жозе Са — Буено (Тоті Гомеш, 79), Кілман, Коллінз, Семеду — Нунеш, Невеш — Поденсе (Траоре, 46), Моутіньо (Годж, 59), Хі Чхан (Аіт-Нурі, 59) — Коста (Кунья, 66).

Попередження: Коутінью — Хі Чхан, Кілман, Коста.

В останньому матчі Тоттенгем впевнено обіграв Крістал Пелес з рахунком 4:0. У складі "шпор" оформленим дублем відзначився Кейн, а ще по одному м'ячу забили Доерті та Сон Хин Мін.

Крістал Пелес — Тоттенгем 0:4

Голи: Кейн, 48, 53, Доерті, 68, Сон Хин Мін, 72.

Крістал Пелас: Гуайта — Ворд, Гуехі, Андерсен, Клайн — Шлупп (Матета, 61), Дукуре — Заха, Езе (Г'юз, 74), Олісе (Едуар, 73) — Аю.

Тоттенгем: Льоріс — Ленгле (Девіс, 86), Даєр, Ромеро — Перішич (Вайт, 86), Гейб'єрг, Скіпп (Сарр, 66), Доерті (Емерсон, 78) — Сон Хин Мін, Хіль (Сессеньйон, 77), Кейн.

Попередження: Шлупп — Скіпп, Хіль.