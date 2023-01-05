Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував майбутній матч проти Челсі.

У рамках дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті гостюватиме в лондонського Челсі на Стемфорд Бридж.

Челсі — Манчестер Сіті. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні цієї гри поділився власними очікуваннями від протистояння та своїх окремих підопічних.

"Мені сподобалось те, із яким завзяттям грав Голанд у матчі проти Евертона, проте інколи йому потрібно бути більш стриманим. Додаткові обмеження з боку тренерського штабу в такому випадку були б дуже доречними. І це стосується не тільки його, а й усіх футболістів.

Його поведінка на полі надихає, проте все одно завжди потрібно завжди тримати контроль над собою. Грати з подібною пристрастю необхідно, мені навіть це більше подобається, аніж спокійний футбол, проте є ризик поставити команду в незручне становище.

У матчі проти Челсі Ерлінг буде боротись проти Каліду Кулібалі та Тіаго Сілви — це завжди великий виклик для будь-якого нападника, тож йому знову доведеться мати справу з потужними захисниками.

Наразі ситуація в АПЛ така, що Манчестер Юнайтед чи Арсенал не потребують переваги над переслідувачами в 20 очок уже до листопада, яку мав би забезпечити Манчестер Сіті за інших умов. Я вже багато разів казав, що не можу передбачити, хто саме виграє титул у кожному наступному сезоні, проте, якщо Арсенал і надалі виграватиме свої матчі, то відповідь на це питання є очевидною.

У той самий час, я бачу, як ми грали в останніх матчах, і тому маю хороші передчуття. Можливо, на Стемфорд Бридж нам далеко не завжди вдається грати в гарний футбол, проте цього разу я маю добрий настрій перед виїзним матчем.

Моя мета, як менеджера — намагатись зробити так, щоб команда грала краще за суперників, але при цьому залишалась собою. Навіть якщо суперникам вдається вам забити, ви маєте прийняти цей удар та продовжувати битись.

Я бачу, що команда хоче й надалі боротись за захист титулу, тому ми робитимемо це до останнього. Чемпіонат не завершиться ні сьогодні, ані завтра. Та, навіть якщо нам не вдасться виграти АПЛ у цьому сезоні, ми маємо повернути титул собі в наступному сезоні. Дуже багато хороших суперників довкола, тож будь-що може статись", — заявив іспанський фахівець.

Матч Челсі — Манчестер Сіті відбудеться 5 січня, о 22:00.