Англія

Усе залежить від вибору вболівальників.

Розпочався перший місяць нового року в клубному футболі на тлі чемпіонату світу-2022 в Катарі, тож організатори національних змагань вирішили підбити підсумки ще двох останніх місяців минулого року та визначити найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Англії знайшлось вісім претендентів на почесне звання найкращого гравця листопада-грудня 2022 року.

– Каземіро (Манчестер Юнайтед) / 4 матчі (Астон Вілла, Фулгем, Ноттінгем Форест, Вулвергемптон), 1 гольовий пас;

– Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) / 4 матчі (Фулгем, Брентфорд, Лідс, Евертон), 4 голів;

– Бен Мі (Брентфорд) / 4 матчі (Ноттінгем Форест, Манчестер Сіті, Тоттенгем, Вест Гем), 1 гольова передача;

– Мартін Едегор (Арсенал) / 4 матчі (Челсі, Вулвергемптон, Вест Гем, Брайтон), 3 голи + 3 гольові передачі;

– Жоау Пальїнья (Фулгем) / 4 матчі (Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Крістал Пелес, Саутгемптон), 1 гол;

– Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) / 4 матчі (Астон Вілла, Фулгем, Ноттінгем Форест, Вулвергемптон), 2 голи + 1 гольова передача;

– Букайо Сака (Арсенал) / 4 матчі (Челсі, Вулвергемптон, Вест Гем, Брайтон, Ньюкасл), 2 голи + 1 гольова передача;

– Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл) / 4 матчі (Саутгемптон, Челсі, Лестер, Лідс), 2 гольові передачі.

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за жовтень отримав нападник Ньюкасла Мігель Альмірон.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів АПЛ або нижче в цьому матеріалі.