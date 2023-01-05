Англія

Футболіст приєднається до МЮ найближчим часом.

Манчестер Юнайтед погодив перехід воротаря Крістал Пелес Джека Батленда. Цю інформацію підтвердив головний тренер клубу Ерік тен Гаг.

"Мартіна Дубравку відкликав Ньюкасл, і тепер для того, щоб створити повноцінну команду, нам потрібен ще один воротар.

У нас є кілька молодих кіперів, і вони добре грають, але у нас так багато ігор, тому на тренуваннях потрібні три хороших воротарі.

Що Батленд привнесе в наш клуб? Я дуже задоволений Давідом Де Хеа, це цілком зрозуміло, він наш номер один, він дійсно якісний футболіст. Але завжди щось може статися з ним, і потрібно бути готовим.

Минулого року у мене була ситуація в Аяксі, коли троє воротарів отримали травму. Я не хочу знову потрапити в пастку, коли в кінці сезону потрібно буде грати з юнаком у воротах", — сказав тен Гаг.

Нагадаємо, що днями Юнайтед офіційно оголосить про оренду на пів року 29-річного екс-воротаря збірної Англії.