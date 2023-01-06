Англія

Англійський вінгер не з'являвся на полі з жовтня минулого року.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, коли вінгер його команди Джейдон Санчо зможе повернутися на футбольне поле.

"Я також маю проявити терпіння. Нам потрібно подолати деякі перешкоди, але я думаю, що він рухається у правильному напрямку.

Наразі він недостатньо готовий. Я сподіваюся, що Джейдон зможе швидко повернутися, але я не можу сказати, скільки це триватиме", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Джейдон Санчо провів 14 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав одну результативну передачу.