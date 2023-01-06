Англійський вінгер не з'являвся на полі з жовтня минулого року.
Джейдон Санчо, getty images
06 січня 2023, 10:57
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, коли вінгер його команди Джейдон Санчо зможе повернутися на футбольне поле.
"Я також маю проявити терпіння. Нам потрібно подолати деякі перешкоди, але я думаю, що він рухається у правильному напрямку.
Наразі він недостатньо готовий. Я сподіваюся, що Джейдон зможе швидко повернутися, але я не можу сказати, скільки це триватиме", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Джейдон Санчо провів 14 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав одну результативну передачу.