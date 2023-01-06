Англія

Нападник отримав почесну нагороду.

Манчестер Юнайтед традиційно провів голосування задля визначення кращого гравця за підсумками минулого місяця.

Як повідомляє офіційний твітер "червоних дияволів", кращим гравцем грудня став нападник Маркус Рашфорд.

Зазначимо, що англієць набрав 64 відсотки голосів. Друге місце посів Каземіро з показник 32%, ще 4% отримав Люк Шоу.

На рахунку Маркуса Рашфорда три голи в трьох матчах у грудні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рашфорд вийшов на третє місце серед гравців МЮ за кількістю голів в АПЛ після виходу на заміну.