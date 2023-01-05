Футболіст повернувся у рідну країну.
Фабіо, ФОТО ГРЕМІО
05 січня 2023, 23:22
Пройшло декілька днів після того, як Греміо оголосив про перехід зіркового форварда Луїса Суареса.
Настав час для ще одного трансферу. Клуб підписав флангового захисника Нанта Фабіо.
Контракт з 32-річним футболістом розрахований до грудня 2024 року.
Нагадаємо, що Фабіо у 2011 році став чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед. Також він виступав за Флуміненсе, КПР, Кардіфф та Мідлсбро.
У складі Нанту, за який бразилець виступав з 2018 року, він зіграв 96 матчів та забив 7 голів. Також на його рахунку дві гри у складі збірної Бразилії.