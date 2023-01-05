Бразилия

Футболіст повернувся у рідну країну.

Пройшло декілька днів після того, як Греміо оголосив про перехід зіркового форварда Луїса Суареса.

Настав час для ще одного трансферу. Клуб підписав флангового захисника Нанта Фабіо.

Контракт з 32-річним футболістом розрахований до грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Фабіо у 2011 році став чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед. Також він виступав за Флуміненсе, КПР, Кардіфф та Мідлсбро.

У складі Нанту, за який бразилець виступав з 2018 року, він зіграв 96 матчів та забив 7 голів. Також на його рахунку дві гри у складі збірної Бразилії.