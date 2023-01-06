Молодий футболіст буде грати на Стемфорд Брідж.
Андрей Сантос, Васко
06 січня 2023, 18:25
Лондонський Челсі завершив підписання молодого півзахисника Васко Да Гама Андрея Сантоса. Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.
Тривалість контракту 18-річного центрального хавбека поки що невідома. Челсі викупив гравця за 12,5 мільйонів євро.
У складі Васко Да Гама бразилець забив 8 голів в 33 поєдинках. Андрей також є основним футболістом молодіжної збірної Бразилії.
Раніше повідомлялося, що Челсі є претендентом на форварда збірної Франції Маркуса Тюрама.