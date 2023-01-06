Англія

Молодий футболіст буде грати на Стемфорд Брідж.

Лондонський Челсі завершив підписання молодого півзахисника Васко Да Гама Андрея Сантоса. Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Тривалість контракту 18-річного центрального хавбека поки що невідома. Челсі викупив гравця за 12,5 мільйонів євро.

У складі Васко Да Гама бразилець забив 8 голів в 33 поєдинках. Андрей також є основним футболістом молодіжної збірної Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Челсі є претендентом на форварда збірної Франції Маркуса Тюрама.