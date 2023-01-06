Англія

30-річний гравецеь буде виступати в АПЛ.

Атакувальний півзахисник збірної Хорватії та загребського Динамо Міслав Оршич став гравцем Саутгемптона.

Контракт з 30-річним футболістом підписаний на два з половиною роки. Він став першим зимовим новачком "святих".

У загребському Динамо Оршич провів чотири з половиною роки, допомігши клубу завоювати чотири чемпіонських титули.

Також Міслав став їх найкращим бомбардиром у європейських змаганнях в історії з 28 голами в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

На чемпіонаті світу у складі збірної Хорватії хавбек відзначився голом та двома результативними передачами в шести іграх.

За даними порталу Transfermarkt Саутгемптон заплатив за футболіста 6,8 мільйонів євро.