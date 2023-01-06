Англія

Син легендарного футболіста переїхав на батьківщину батька.

Англійський Брентфорд на своєму сайті офіційно оголосив про перехід Ромео Бекхема з Інтера Майамі.

20-річний гравець приєднається до резервної команди Брентфорда, де буде виступати на правах оренди до кінця сезону-2022/23.

Минулого сезону він дебютував на професіоналі за Inter Miami II і провів 20 матчів за них у МЛС Next Pro.

Нагадаємо, що за другу команду Брентфорда грає український півзахисник Єгор Ярмолюк, проте останнім часом він потрапляє до заявки основної команди.