Син легендарного футболіста переїхав на батьківщину батька.
Ромео Бекхем, Брентфорд
06 січня 2023, 20:50
Англійський Брентфорд на своєму сайті офіційно оголосив про перехід Ромео Бекхема з Інтера Майамі.
20-річний гравець приєднається до резервної команди Брентфорда, де буде виступати на правах оренди до кінця сезону-2022/23.
Минулого сезону він дебютував на професіоналі за Inter Miami II і провів 20 матчів за них у МЛС Next Pro.
Нагадаємо, що за другу команду Брентфорда грає український півзахисник Єгор Ярмолюк, проте останнім часом він потрапляє до заявки основної команди.