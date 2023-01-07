Англія

Футболіст не отримує ігрового часу.

Захисник Тоттенгема Джед Спенс найближчим часом може змінити клубну прописку. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією видання, 22-річний футболіст вже узимку залишить лондонців. Інтерес до нього виявляють чотири представника АПЛ.

Відомо також про інтерес з боку леверкузенського Баєра. Проте поки що жодних офіційних домовленостей між клубами немає.

Джед Спенс став гравцем Тоттенгема влітку 2022 року — його придбали в Мідлсбро. Сума трансферу склала 14,7 мільйонів євро.

Проте за пів року англієць зіграв 5 матчів за "шпор" в усіх змаганнях (7 хвилин в АПЛ та 26 у Кубку Ліги).