Футболіст не отримує ігрового часу.
Джед Спенс, Getty Images
07 січня 2023, 00:45
Захисник Тоттенгема Джед Спенс найближчим часом може змінити клубну прописку. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією видання, 22-річний футболіст вже узимку залишить лондонців. Інтерес до нього виявляють чотири представника АПЛ.
Відомо також про інтерес з боку леверкузенського Баєра. Проте поки що жодних офіційних домовленостей між клубами немає.
Джед Спенс став гравцем Тоттенгема влітку 2022 року — його придбали в Мідлсбро. Сума трансферу склала 14,7 мільйонів євро.
Проте за пів року англієць зіграв 5 матчів за "шпор" в усіх змаганнях (7 хвилин в АПЛ та 26 у Кубку Ліги).