Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/32 фіналу Кубку Англії, що відбувся 6 січня 2023, 22:00.

Манчестер Юнайтед розпочав із перемоги над Вулвергемптоном ще на стадії 1/32 фіналу свій цьогорічний шлях до вирішального двобою Кубка Англії.

Команда Еріка тен Гага вже на самому початку гри відкрила рахунок, проте суперникам не менш швидко вдалось відновити рівновагу, після чого футболісти Френка Лемпарда без зайвих складнощів стримували наступи суперників.

Проте вже на самому початку другого тайму травма півзахисника Алекса Івобі супроводжувалась для "ірисок" прикрим автоголом Конора Коуді, після якого вони так і не змогли повернутись до гри.

Юнайтед у підсумку добили суперників уже наприкінці компенсованого часу, коли Маркус Рашфорд забив із пенальті, а його команда крокувала далі за турнірною сіткою.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Евертон в 1/32 фіналу Кубку Англії:

Манчестер Юнайтед — Евертон 3:1

Голи: Антоні, 4, Коуді, 52 (авт.), Рашфорд, 90+6 (пен.) — Коуді, 14

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Шоу, Маласія (Мартінес, 77) — Каземіро (Фред, 71), Еріксен (Мактоміней, 84) — Антоні (Магвайр, 83), Фернандеш, Санчо — Марсьяль (Гарначо, 71).

Евертон: Пікфорд — Коулмен (Гордон, 80), Годфрі, Коуді, Тарковські, Миколенко (Макніл, 81) — Івобі (Дукуре, 51), Гує, Онана — Мопе (Калверт-Льюїн, 69), Грей.

Попередження: Фернандеш — Годфрі, Дукуре, Онана.