Англія

Футболісти Френка Лемпарда нав'язали боротьбу на Олд Траффорд, проте зрештою поступились місцем у наступному раунді кубкових змагань.

Англійський футбол після чемпіонату світу-2022 в Катарі вирішив стати для нас головним постачальником емоцій не тільки від поєдинків національної першості, а й кубкових змагань. Зокрема, деякі з команд одразу після мундіалю стартували на дуже ранніх етапах найстарішого з відомих клубних змагань — Кубку Англії, проте учасників звітної зустрічі на Олд Траффорд — Манчестер Юнайтед та Евертон із українським захисником Віталієм Миколенком у складі — подібна участь оминула.

Доволі відповідальною була ця гра для головного тренера "ірисок" Френка Лемпарда, оскільки його команда не відзначається видовищним футболом на тлі дуже важкого завершення попереднього футбольного року. Проте стартувати якомога краще в цій зустрічі в ліверпульського колективу так і не вийшло через супутню активність суперників на старті. Уже на четвертій хвилині Евертон пропустив швидкий випад від Рашфорда до лівого флангу атаки, який завершився прострілом на порожні ворота для Антоні на дальню стійку. Бразильця мав тримати Миколенко, проте обрав невдалий варіант із грою на перехоплення перед Фернандешем.

Відчувалась зайва напруга в діях гравців команди гостей, проте доволі швидко їм удалось себе вгамувати, і натомість запропонувати загрозу для воріт Давіда де Хеа. Іспанець цього вечора якось встав не з тієї ноги на лінію воріт, що було помітно під час його невпевненої спробу порятунку від пострілу Грея з лівого флангу під ближню стійку, яка завершилась призначенням кутового. А вже в наступній атаці іспанець узагалі пропустив дійсно курйозний м’яч, коли простріл Мопе з лицьової на правому фланзі штрафного дивовижним чином пройшов повз його ноги на Коуді.

Юнайтед майже одразу після того могли знову вийти вперед, проте Марсьяль не переграв Пікфорда під час фактично побачення під гострим кутом на лівому фланзі штрафного. "Червоні дияволи" на тлі пропущеного м’яча втратили атакувальний темп, тому більшу частину першого тайму створювали лише натяки на перевагу на чужій половині поля. Незадовго до настання перерви непоганий момент був в Еріксена під час дальнього пострілу з правого флангу над протилежною дев’яткою, але тен Гаг усе одно був до певної міри незадоволений діями команди.

Друга половина зустрічі розпочалась із несподіваної травми Івобі, яку той зазнав за підсумком жорсткого підкату Маласії на лівому фланзі захисту господарів поля. І не встиг Дукуре належним чином призвичаїтись до перебування на полі, як "іриски" пропустили прикрий м’яч. Коуді цього разу опинився не в потрібному місці під час прострілу Рашфорда з лівого флангу штрафного, зрізавши м’яч у власні ворота.

Важким був Евертон після перерви, що було помітно неозброєним оком. Проте свої моменти команда Лемпарда все ж таки мала. Зокрема, незадовго до своєї заміни Миколенко міг більш успішно спробувати переправити м’яч у порожні ворота, після перехоплення де Хеа прострілу від Коулмена, але програв боротьбу захиснику. А вже коли українця замінили, його команді навіть удалось уразити чужі володіння вдруге завдяки ударом грудьми від Калверта-Льюїна на завершення прострілу з правого флангу від Грея. Проте Демарай до цього опинився в офсайді на початку епізоду, тож взяття воріт так і не сталось.

Після цього епізоду "іриски" на чужій половині майже не з’являлись, а господарі натомість провели біля воріт Пікфорда решту ігрового часу. І навіть забили гол зусиллями Рашфорда та його пострілу з пенальті в правий нижній кут, а заробив стандарт для партнера по команді Гарначо, якого в динамічному епізоді фолом зупинив Годфрі на лівому фланзі штрафного.

Фінальний свисток арбітра Даррена Інгленда з Йоркшира відправив до 1/16 фіналу Кубку Англії Манчестер Юнайтед, тоді як для Евертона турнірний шлях добіг кінця.— Евертон 3:1Антоні, 4, Коуді, 52 (авт.), Рашфорд, 90+6 (пен.) — Коуді, 14де Хеа — Далот, Варан, Шоу, Маласія (Мартінес, 77) — Каземіро (Фред, 71), Еріксен (Мактоміней, 84) — Антоні (Магвайр, 83), Фернандеш, Санчо — Марсьяль (Гарначо, 71).Пікфорд — Коулмен (Гордон, 80), Годфрі, Коуді, Тарковські, Миколенко (Макніл, 81) — Івобі (Дукуре, 51), Гує, Онана — Мопе (Калверт-Льюїн, 69), Грей.Попередження: Фернандеш — Годфрі, Дукуре, Онана.