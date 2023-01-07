"Містяни" хочуть зберегти захисника.
Ріко Льюїс, getty images
07 січня 2023, 12:34
Манчестер Сіті шукає варіанти посилення складу на трансферному ринку, але й академія в клубу працює дуже добре.
Як повідомляє видання Football Insider, англійський клуб готує новий контракт для вихованця Ріко Льюїса.
Вісімнадцятирічний захисник Манчестер Сіті в цьому сезоні відіграв одинадцять матчів на клубному рівні за дорослу команду, в яких забив один гол.
Нагадаємо, раніше заявив, що у другому таймі матчу проти Челсі на полі був інший Ман Сіті, Ріко Льюїс змінив гру.