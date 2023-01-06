Англія

Головний тренер "містян" — про перемогу над Челсі.

У четвер, 5 січня, Манчестер Сіті у Лондоні мінімально обіграв Челсі. Переможним голом у другому таймі відзначився Ріяд Марез.

Після гри головний тренер "манкуніанців" Пеп Гвардіола прийнявся робити компліменти своїй молоді, яка допомогла клубу з Манчестер наблизитися на 5 очок до лондонського Арсеналу у боротьбі за чемпіонство.

"Усі менеджери намагаються приймати рішення, щоб допомогти команді – іноді ти програєш, але команда грає добре, і чому я повинен щось змінювати, коли я відчуваю, що все добре? Сьогодні ж через 20 хвилин я вирішив, що мені не подобається те, що я бачу. Так навіщо чекати? Тож я поговорив зі своїми асистентами Родольфо та Енцо, і ми сказали: "Добре, ми повинні щось змінити, інакше це буде складно".

З першої хвилини другого тайму всі могли бачити, що це був інший Ман Сіті. І ця динаміка від Ріко Льюїса допомогла кожному отримати свободу. Він змінив гру з першої хвилини.

Я хочу подякувати Канселу і Родрі за те, що вони доклали зусиль, щоби зіграти на інших позиціях, але я уявив таку гру, де вони можуть мати п’ятьох позаду, які вони іноді грають, ми могли б використати Кайла Вокера і Жоау як крайні захисники. Тож потім вони перейшли на звичні місця.

Але у першому таймі все було неакуратно, і ми не могли підтримувати контакт з вінгерами або атакувальними півзахисниками, ми мало створювали. Наш пресинг був поганим і ми не були добре організовані. У другому таймі все було краще, особливо з Ману та Ріко.

Щодо Ріко, то цей молодий хлопець має якості, щоби зробити нас кращими. Кожен може грати краще, але коли Ріко Льюїс вийшов, Родрі почав грати краще, де Брюйне став грати краще. У нього є талант, щоби щось змінювати й робити. Відколи ми вийшли на другий тайм, він грав для нас велику роль, і зі своєю нинішньою грою він став фундаментальним для нас" — передає слова каталонця офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Хосеп став єдиним тренером, який обіграв кожного з п'яти останніх тренерів Челсі.