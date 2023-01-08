Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу в рамках Кубка Англії.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії прийме на своєму полі Челсі.

Манчестер Сіті — Челсі

Неділя, 8 січня, 18:30. Стадіон Етіхад, Манчестер. Головний арбітр зустрічі — Роберт Джонс.

Манчестер Сіті підходить до поєдинку на другому місті в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Англії. Команда Хосепа Гвардіоли відстає від Арсеналу на п'ять балів. В минулому турі АПЛ "містяни" зустрічались якраз з Челсі та здобули мінімальну перемогу завдяки вдало зробленим замінам — Марез та Гріліш, що з'явились після перерви, організували переможний гол.

Команда Хосепа Гвардіоли традиційно претендує на перемогу в усіх турнірах, в яких бере участь. Кубок Англії не є виключенням, але від ротації ніхто не відмовляється. Іспанському тренеру потрібно тримати команду в тонусі, тому очікуємо декілька змін в стартовому складі. Зокрема, очікуємо появу Ріко Льюїса, який дуже непогано проявив себе в матчі АПЛ з Челсі.

Що стосується лондонців, то в них ситуація в чемпіонаті вкрай невдала. Команда знаходиться на десятій сходинці після сімнадцяти матчів та має у своєму активі 25 балів, тобто на 19 менше, ніж у лідера чемпіонату. Крім того, великою проблемою для "пенсіонерів" є суттєва кількість пошкоджень. Так, Рахім Стерлінг та Крістіан Пулішич потрапили у лазарет після минулої гри з Манчестер Сіті.

Насправді Грему Поттеру не позаздриш. На додаток, почали говорити про його можливу відставку, якщо ситуація не покращиться, проте керівництво вірить в нього.

Челсі доведеться зломати тенденцію, адже команда програла Манчестер Сіті в чотирьох останніх матчах. До того ж "пенсіонери" навіть не змогли вразити ворота супротивника.

Челсі активно працює на трансферному ринку, проте новачки в грі з Манчестер Сіті не допоможуть, отже Грему Поттеру потрібно буде сколотити склад на матч з наявних гравців.

Орієнтовні склади:

Травмовані та дискваліфіковані: Діаш, Лапорт — Фофана, Лофтус-Чік, Джеймс, Стерлінг, Канте, Маунт, Менді, Пулішич, Чілвелл, Броя

Поточна форма:

Історія протистоянь (з 2010 року):