Англія

Клуб може підсилити лінію нападу.

Нападник збірної Нідерландів Ваут Вегхорст може взимку перейти в Манчестер Юнайтед. Про це пише Foot Mercato.

За інформацією джерела, гравець, який виступає за Бешикташ але належить Бернлі, може переїхати на Олд Траффорд на правах короткострокової оренди.

Клуби ведуть перемовини і зараз обговорюють усі деталі можливого переходу.

У складі Бешикташу Вегхорст забив цього сезону 9 голів та віддав 4 асисти у 18 матчах. На чемпіонаті світу на його рахунку 2 голи у 4 матчах.