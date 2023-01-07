Клуб може підсилити лінію нападу.
Ваут Вегхорст, Getty Images
07 січня 2023, 21:20
Нападник збірної Нідерландів Ваут Вегхорст може взимку перейти в Манчестер Юнайтед. Про це пише Foot Mercato.
За інформацією джерела, гравець, який виступає за Бешикташ але належить Бернлі, може переїхати на Олд Траффорд на правах короткострокової оренди.
Клуби ведуть перемовини і зараз обговорюють усі деталі можливого переходу.
У складі Бешикташу Вегхорст забив цього сезону 9 голів та віддав 4 асисти у 18 матчах. На чемпіонаті світу на його рахунку 2 голи у 4 матчах.