Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Ліверпуль та Вулвергемптон.

Ліверпуль та Вулвергемптон зіграють на Енфілді в рамках 1/32 фіналу Кубку Англії.

Юрген Клопп, після поразки від Брентфорда (1:3), залучив до стартового складу Матіпа до центру захисту, тоді як Гендерсон з'явиться в центральному трикутнику, а на лівому фланзі атаки дебютує новачок Коді Гакпо.

Хулен Лопетегі, на тлі нічиєї проти бірмінгемської Астон Вілли (1:1), вирішив використати з перших хвилин напіврезервний склад із Саркичем у воротах, Лембікісою та Аїт-Нурі по флангах захисту, тоді як Хонні та Тоті долучаться до центральної трійки оборонців. Адама та Гедеш зіграють на флангах півзахисту, де в центрі розташується Годж. На вістря відправиться Рауль Хіменес.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Е. Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Алькантара — Салах, Нуньєс, Гакпо.

Запасні: Келлегер, Гомес, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Елліотт, Цимікас, Карвалью, Філліпс, Доак.



Вулвергемптон: Саркич — Лембікіса, Хонні, Коллінз, Тоті, Аїт-Нурі — Траоре, Годж, Невеш, Гедеш — Хіменес.