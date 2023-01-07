Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Ліверпуль та Вулвергемптон.
Коді Гакпо, Getty Images
07 січня 2023, 21:18
Ліверпуль та Вулвергемптон зіграють на Енфілді в рамках 1/32 фіналу Кубку Англії.
Юрген Клопп, після поразки від Брентфорда (1:3), залучив до стартового складу Матіпа до центру захисту, тоді як Гендерсон з'явиться в центральному трикутнику, а на лівому фланзі атаки дебютує новачок Коді Гакпо.
Хулен Лопетегі, на тлі нічиєї проти бірмінгемської Астон Вілли (1:1), вирішив використати з перших хвилин напіврезервний склад із Саркичем у воротах, Лембікісою та Аїт-Нурі по флангах захисту, тоді як Хонні та Тоті долучаться до центральної трійки оборонців. Адама та Гедеш зіграють на флангах півзахисту, де в центрі розташується Годж. На вістря відправиться Рауль Хіменес.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Е. Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Алькантара — Салах, Нуньєс, Гакпо.
Запасні: Келлегер, Гомес, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Елліотт, Цимікас, Карвалью, Філліпс, Доак.
Запасні: Са, Хван, Кунья, Москера, Семеду, Кілман, Ронан, Нунеш, Буено.
Вулвергемптон: Саркич — Лембікіса, Хонні, Коллінз, Тоті, Аїт-Нурі — Траоре, Годж, Невеш, Гедеш — Хіменес.
Гра Ліверпуль — Вулвергемптон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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