Англія

Бразильський воротар сам собі "привіз" гол.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії Ліверпуль на Енфілді зустрічається з Вулвергемптоном.

На 26 хвилині рахунок відкрили гості. Аллісон згадав фейл Лоріса Каріуса у фіналі ЛЧ проти Реала, і вирішив повторити його дії, "привізши" гол у власні ворота — відзначився Гедеш.

Ліверпуль зрівняв рахунок на 45 хвилині. Після передачі від Трента довгоочікуваний м'яч на свій рахунок записав Нуньєс.

Стежте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку Ліверпуль — Вулвергемптон на Football.ua.