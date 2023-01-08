Англія

Голкіпер збірної Англії користується попитом не тільки в Гарета Саутгейта.

Англійський Евертон у поточному сезоні знову має суттєві проблеми з досягненням потрібних результатів, проте це жодним чином не заважає "ірискам" мати в своєму складі основного воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда.

Однак за півтора роки до завершення чинного контракту з клубом, 28-річний виконавець і досі невпевнений у тому, що хоче й надалі залишатись на Гудісон Парк. Тим паче, що його команда знову опустилась до зони вильоту.

Саме тому, за умов відсутності продовження угоди з Евертоном, до голкіпера ліверпульського клубу почали придивлятись інші колективи.

Зокрема, італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє про зацікавленість із боку Манчестер Юнайтед та лондонського Тоттенгема, які охоче матимуть бесіду з представниками Евертону щодо трансферу їхнього футболіста вже наступним літом.

У поточному сезоні Пікфорд провів 20 матчів, пропустив 29 голів та тричі відстояв "на нуль".