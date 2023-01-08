Англія

Трансфер сербського півзахисника може бути ближчим, аніж можна собі уявити.

Провідний гравець основного складу римського Лаціо Сергій Мілінкович-Савич у поточному сезоні продовжує залишатись лідером колективу Мауріціо Саррі, однак наближення моменту завершення його чинної угоди з "орлами", що припадає на завершення наступного сезону, примушує клуб дедалі активніше пропонувати йому оновлення контракту.

Проте 27-річний виконавець фактично не реагує на подібні прояви довіри з боку Лаціо, і дедалі більше чуток пов’язує його з потенційним переходом до іншої команди.

Як повідомляє італійський журналіста Ніколо Скіра, агент гравця збірної Сербії Матея Кежман наразі перебуває в Лондоні, де в нього заплановані перемовини одразу з двома клубами.

При цьому варто зауважити, що жодних домовленостей Сергій наразі не має зі жодною з команд.

У поточному сезоні Мілінкович-Савич відіграв 26 матчів, забивши шість голів та віддавши вісім гольових передач.