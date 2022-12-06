Італія

У послугах серба зацікавлений Ювентус.

У листопаді з'явилася інформація, що півзахисник Лаціо Сергєй Мілінкович-Савич погодив контракт із Ювентусом. Тепер же майбутнє 27-річного серба прокоментував президент "орлів" Клаудіо Лотіто.

"Продовження контракту з Мілінковичем-Савичем? Контракти продовжуються, коли вони закінчуються. З технічної точки зору Лаціо зацікавлений у його продовженні, тому що він чудовий гравець, на якого клуб робить ставку, це додаткова вартість для нас. Сподіваюся, що він так само цінить клуб" — передає слова Лотіто відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

Зазначимо, що діюча угода Мілінковича-Савича з римським клубом діє до кінця червня 2024 року.

У цьому сезоні Сергєй провів у футболці Лаціо 20 матчів в усіх турнірах, забив 5 голів і віддав 7 асистів. Прямо зараз балканець є найкращим асистентом Серії А.

Нагадаємо, після голу у ворота Камеруна за збірну Сербії президент Лаціо назвав Мілінковича-Савича найкращим півзахисником у світі.