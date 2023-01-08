Англія

Тренер мадридців прокоментував поразку від Реала.

Суботня поразка від Вільярреала стала гірким розчаруванням для Карло Анчелотті та підопічних.

Якби вони уникли поразки, мадридський Реал очолив би Ла Лігу принаймні протягом 24 годин. Натомість команда Хаві може відірватися на три очки, в разі перемоги у матчі з Атлетіко.

"Вільяреал був кращим за нас. Ключовим було те, що ми погано захищалися. Ми були дуже відкриті в захисній лінії, а також у центрі поля. Вони дуже любили грати між лініями.

Були помилки в розумінні та читанні гри. Якщо вони добре нас пресуватимуть, ми не повинні боятися подавати довгий м’яч вперед, тому що у нас є Вінісіус і Вальверде, які дуже швидкі".

Реал зіграє у Суперкубку наступного тижня.