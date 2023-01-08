Англія

Іспанець роздумує над майбутнім на Моліньї.

Адама Троаре готовий залишитися в Прем'єр-лізі наступного сезону.

Напередодні сезону-2022/23 Траоре був серйозно пов’язаний із відходом, оскільки він наближався до крайніх 12 місяців свого контракту.

В Барселоні виступи іспанця були не надто вдалі.

Хулен Лопетегі заявив про свою рішучість залишити 26-річного гравця у своїй команді після того, як він справив на нього враження в попередні тижні.

"Щодо мого контракту, все залежить від клубу. Вони повинні поговорити зі мною, і ми побачимо, що станеться.

Лопетегі хоче, щоб команда зосередилася на всіх аспектах гри. Ми впевнені в тому, що він робить, це найголовніше".