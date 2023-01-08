Англія

Турецький клуб хоче отримати компенсацію за дострокове розірвання оренди з форвардом Бернлі.

Напередодні з'явилася інформація про те, що Манчестер Юнайтед хоче підписати у зимове трансферне вікно нападника Бернлі та збірної Нідерландів Ваута Веггорста, який зараз виступає на правах оренди у Бешикташі.

Директор турецького клубу Джейхун Казанджі розповів, за якої умови його команда буде готова достроково припинити орендну угоду із 30-річним нідерландським форвардом.

"Веггорст зараз є нашим гравцем. Немає положення про повернення. Наш контракт закінчується в кінці сезону.

Якщо Манчестер Юнайтед або будь-яка інша команда хоче його підписати, вони повинні спочатку обговорити це з Бернлі, який потім зв’яжеться з нами.

Якщо нас все влаштує, то оренда буде припинена. В іншому випадку вона триватиме до кінця сезону. Він не може піти так просто. Нам потрібно буде отримати компенсацію, щоб прийняти це рішення", — цитує слова Джейхуна Казанджі журналіст Фабріціо Романо.

У складі Бешикташу Веггорст забив цього сезону 9 голів та віддав 4 асисти у 18 матчах. На чемпіонаті світу на його рахунку 2 голи у 4 матчах.