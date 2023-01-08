Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Челсі.

Манчестер Сіті та лондонський Челсі зіграють на Етіхад у рамках 1/32 фіналу Кубку Англії.

Хосеп Гвардіола, після поразки у матчі чемпіонату від "містян" кілька днів тому (0:1), залучив до стартового складу Ортегу в рамку воріт, тоді як Аканджі та Лапорт зіграють у центрі захисту, а Гомес розташується ліворуч від них. Палмер долучиться до центральної лінії, Марез зіграє праворуч в атаці, а Альварес очолить напад.

Грем Поттер, у свою чергу, вирішив використати Гамфріса та Голла по флангах захисту, тоді як в центр оборони відправиться Чалоба. Жоржиньйо та Галлагер розташуються в трикутнику в центрі поля, а Маунт зіграє в трійці нападу.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Аканджі, Лапорт, Гомес — Б. Сілва, Родрі, Палмер — Марез, Альварес, Фоден.

Запасні: Едерсон, Філліпс, Стоунз, Аке, Канселу, Гюндоган, Голанд, де Брюйне, Льюїс.



Челсі: Аррісабалага — Гамфріс, Чалоба, Кулібалі, Голл — Жоржиньйо, Ковачич, Галлагер — Зієш, Маунт, Гаверц.

Запасні: Беттінеллі, Аспілікуета, Бадьяшиль, Кукурелья, Сілва, Чуквуемека, Закарія, Гатчінсон, Д. Фофана.



Гра Манчестер Сіті — Челсі почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.