Жеребкування 1/16 фіналу Кубка Англії, яке проводили відомі гравці Еміль Хескі та Карен Бардслі, завершено.

Стали відомі усі пари четвертого раунду змагання:

Престон — Тоттенгем

Саутгемптон — Блекпул

Рексем — Шеффілд Юнайтед

Іпсвіч — Бернлі

Манчестер Юнайтед – Редінг

Переможець пари Лутон — Віган — Грімсбі

Дербі — Вест Гем

Сток — Переможець пари Астон Вілла — Стівенідж

Блекберн — Переможець пари Форест Грін Роверс — Бірмінгем

Волсолл — Лестер

Шеффілд Уенсдей — Флітвуд

Переможець пари Манчестер Сіті — Челсі - Переможець пари Оксфорд — Арсенал

Переможець пари Брістоль Сіті — Свонсі - Переможець пари Честерфілд — Вест Бромвіч

Брайтон – Переможець пари Ліверпуль — Вулвергемптон

Фулгем – Сандерленд

Переможець пари Борем Вуд — Аккрінгтон — Переможець пари Кардіфф — Лідс