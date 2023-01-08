Завершилось жеребкування четвертого раунду.
КУБОК АНГЛІЇ
08 січня 2023, 18:26
Жеребкування 1/16 фіналу Кубка Англії, яке проводили відомі гравці Еміль Хескі та Карен Бардслі, завершено.
Стали відомі усі пари четвертого раунду змагання:
Престон — Тоттенгем
Саутгемптон — Блекпул
Рексем — Шеффілд Юнайтед
Іпсвіч — Бернлі
Манчестер Юнайтед – Редінг
Переможець пари Лутон — Віган — Грімсбі
Дербі — Вест Гем
Сток — Переможець пари Астон Вілла — Стівенідж
Блекберн — Переможець пари Форест Грін Роверс — Бірмінгем
Волсолл — Лестер
Шеффілд Уенсдей — Флітвуд
Переможець пари Манчестер Сіті — Челсі - Переможець пари Оксфорд — Арсенал
Переможець пари Брістоль Сіті — Свонсі - Переможець пари Честерфілд — Вест Бромвіч
Брайтон – Переможець пари Ліверпуль — Вулвергемптон
Фулгем – Сандерленд
Переможець пари Борем Вуд — Аккрінгтон — Переможець пари Кардіфф — Лідс