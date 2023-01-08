Англія

Клуб готується підписати нового воротаря.

Англійський Тоттенгем розглядає потенційні заміни французькому воротарю Уго Льорісу. "Шпори" прагнуть підписати нового воротаря, який стане довгостроковим наступником Льоріса.

Головним кандидатом на місце нового першого номера є воротар Брентфорда та збірної Іспанії Давід Рая.

Тоттенгем намагатиметься підписати нового нового воротаря вже влітку, а на січень поставлено завдання придбати нападника та правого захисника.

Ще один варіант для клубу — воротар збірної Англії та Тоттенгема Джордан Пікфорд.

Наразі другим номером в Тоттенгемі є досвідчений Фрейзер Форстер, але він програє конкуренцію Льорісу.