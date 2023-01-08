Англійський Тоттенгем розглядає потенційні заміни французькому воротарю Уго Льорісу. "Шпори" прагнуть підписати нового воротаря, який стане довгостроковим наступником Льоріса.

Головним кандидатом на місце нового першого номера є воротар Брентфорда та збірної Іспанії Давід Рая.

Тоттенгем намагатиметься підписати нового нового воротаря вже влітку, а на січень поставлено завдання придбати нападника та правого захисника.

Ще один варіант для клубу — воротар збірної Англії та Тоттенгема Джордан Пікфорд. 

Наразі другим номером в Тоттенгемі є досвідчений Фрейзер Форстер, але він програє конкуренцію Льорісу.