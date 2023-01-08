Англія

Завершились деякі поєдинки ігрового дня.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії завершились сім поєдинків.

Лідс на виїзді протистояв Кардіффу.

Господарі забили два голи у першому таймі зусиллями Філоджена-Бідаса та Оджо. Але у другому таймі гості відповіли своїми двома голами — забивали Родріго та Перкінс.

Кардіфф — Лідс 2:2

Голи: Філоджен-Бідас, 24, Оджо, 31 - Родріго, 65, Перкінс, 90+3

Астон Вілла у домашньому поєдинку програла Стівенеджу з Ліги 2.

Команда Унаі Емері відзначилась лише один раз — зробив це Морган Сансон на 33 хвилині зустрічі. Гості зрівняли на 88 зусиллями Ріда, а на 90+1 вирвали перемогу.

Астон Вілла — Стівенедж 1:2

Голи: Сансон, 33 — Рід, 88, Кемпбелл, 90+1

Дербі вдома не залишив шансів Барнслі.

Господарі забили три голи без відповіді, а авторами стали Коллінз, Баркхейзен та Найт.

Дербі - Барнслі 3:0

Голи: Коллінз, 45+1, Баркхейзен, 60, Найт, 79

Блекберн у битві представників Чемпіоншипу виявився сильніше за Норвіч. Єдиний гол у цій зустрічі записав на свій рахунок Вейл.

Норвіч — Блекберн 0:1

Гол: Вейл, 31

Сток Сіті без проблем обіграв Гартлпул — 3:0. У цьому поєдинку були два автоголи від Маррея та Менаеса. Ще один гол оформив на свій рахунок Браун.

Гартлпул — Сток 0:3

Голи: Маррей (АГ), 16, Браун, 43, Менаес (АГ), 48

Волсолл переграв Стокпорт — 1:2. На гол від Меддена відповіли Джонсон та Вільямс.

Стокпорт — Волсолл 1:2

Голи: Медден, 88 — Джонсон, 63, Вільямс, 90+5

Брістоль Сіті розписав мирову з Свонсі. Гості забили першими на 15 хвилині, а господарі відповіли у другій половині зустрічі.

Брістоль Сіті — Свонсі 1:1

Гол: Семеніо, 75 — Піру, 15