Англія

"Каноніри" здобули переможний результат.

Арсенал в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії грав в гостях проти Оксфорд Юнайтед та здобув перемогу з рахунком 3:0

Команда Мікеля Артети довгий час не могла відкрити рахунок, проте лондонців прорвало в другому таймі — за дві хвилини після виходу Зінченка на поле рахунок відкрив Ельнені, а згодом Нкетіа оформив дубль та зняв всі питання.

Тепер Арсенал очікує зустріч з Манчестер Сіті.

Оксфорд Юнайтед — Арсенал 0:3

Голи: Ель-Ненні, 63, Нкетіа, 70, 76

Оксфорд Юнайтед: Макгінті — Браун (Флемінг 84), Лонг, Мур — Андерсон, Бреннаган, Бейт, Бодін (Гудрем 77) — Макгуейн, Мерфі (Вілдсхут 62), Тейлор

Арсенал: Тернер — Тірні (Зінченко 61), Магальяес, Голдінг, Томіясу (Вайт 81) — Локонга (Джака 62), Ель-Ненні, Вієйра (Олівейра 81) — Сака (Сміт-Роу 75), Мартінеллі, Нкетіа

