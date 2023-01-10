Англія

"Сині" вже домовилися з Лейпцигом про підписання французького нападника в літнє трансферне вікно.

Напередодні з'явилася неофіційна інформація про те, що нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш у це зимове трансферне вікно перейде до лондонського Челсі на правах оренди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, підписання 23-річного португальця ніяк не вплине на трансфер нападаючого Лейпцига Крістофера Нкунку в Челсі.

Джерело підтверджує, що керівництво "синіх" домовилося про підписання 25-річного француза за 60 мільйонів євро, а сам футболіст приєднається до нового клубу цього літа.

Зазначимо, що оренда Феліга обійдеться Челсі в 11 мільйонів євро. До всього цього лондонці повністю покриватимуть зарплату футболіста.