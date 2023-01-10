Англія

Сума угоди оцінюється у 11 мільйонів євро.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш незабаром стане гравцем Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби досягли домовленості про оренду 23-річного португальця, який обійдеться "синім" в 11 мільйонів євро, плюс лондонці повністю покриватимуть зарплату футболіста.

Найближчим часом Феліш вирушить до Лондона, щоб пройти медичне обстеження та завершити перехід.

Також зазначається, що перед орендою в Челсі Жоау поставить підпис під новим контрактом з "матрацниками", який буде розрахований до 2027 року.

Цього сезону Феліш провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.