Англія

Австралієць знайшов собі новий клуб.

Колишній воротар Валенсії, Арсеналу, Брайтона та інших клубів Меттью Раян перейшов у нідерландський АЗ.

Досвідчений 30-річний воротар підписав контракт до червня 2024 року. Його минулим клубом був датський Копенгаген.

Європейська кар'єра Раяна розпочалась у 2013 році, коли він залишив Сентрал Кост заради Брюгге. У Бельгії він провів більше 100 поєдинків.

Найкращі часи футболіста пройшли в англійському Брайтоні, за якій він грав з 2017 по 2021 роки (123 поєдинки).