Австралієць знайшов собі новий клуб.
Меттью Раян, АЗ
10 січня 2023, 16:53
Колишній воротар Валенсії, Арсеналу, Брайтона та інших клубів Меттью Раян перейшов у нідерландський АЗ.
Досвідчений 30-річний воротар підписав контракт до червня 2024 року. Його минулим клубом був датський Копенгаген.
Європейська кар'єра Раяна розпочалась у 2013 році, коли він залишив Сентрал Кост заради Брюгге. У Бельгії він провів більше 100 поєдинків.
Найкращі часи футболіста пройшли в англійському Брайтоні, за якій він грав з 2017 по 2021 роки (123 поєдинки).