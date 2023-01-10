Англія

Захисник повернувся до Англії.

Колишній центральний захисник Тоттенгема, Ліверпуля та збірної Англії Стівен Колкер продовжить свої виступи у Вігані.

31-річний футболіст, який залишив турецький Карагюмюрк напередодні, підписав контракт з "латікс" на один рік.

У 2022 році Колкер виявив бажання повернутись на міжнародну арену і прийняв запрошення африканської збірної Сьєрра-Леоне, де одразу отримав капітанську пов'язку.

Стівен розпочав кар'єру у 2009 році, граючи за Тоттенгем. Потім він виступав у складі Кардіфа, КПР та інших клубів з Англії. Останні чотири роки Колкер провів у Туреччині за Аланьяспор, Фенербахче, Газіантеп та Карагюмюрк.

Віган, який тренує Коло Туре, наразі йде останнім у Чемпіоншипі з 24 очками після 26 турів.