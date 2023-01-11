Англія

Завершились два поєдинки кубкового турніру.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку чвертьфіналу Кубка англійської ліги приймав на своєму полі Чарльтон та здобув перемогу з рахунком 3:0.

В першому таймі "червоні дияволи" вийшли вперед завдяки точному удару Антоні з-за меж штрафного майданчика.

Вже під завісу гри усі питання зняв Маркус Рашфорд, спершу скориставшись передачею Пельістрі, для якого ця гра була дебютною, а потім і пасом Каземіро.

Манчестер Юнайтед — Чарльтон 3:0

Голи: Антоні, 21, Рашфорд, 90, 90+4

Манчестер Юнайтед: Гітон — Маласія, Мартінес, Магвайр, Далот (Ван-Біссака 34) — Фред (Еріксен 60), Мактоміней, Майно (Каземіро 60) — Гарначо, Антоні (Рашфорд 60), Еланга



Чарльтон: Мейнард-Брюер — Сессеньйон, Несс, Інніс, Клер — Фрейзер, Добсон, Морган (Пейн 66) — Тейлор (О'Коннелл 61), Рак-Сак'ї, Лібурн

В іншому чвертьфінальному поєдинку Ньюкасл здобув впевнену перемогу над Лестером з рахунком 2:0.

Берн на 60 хвилині зустрічі відкрив рахунок, а згодом Жоелінтон подвоїв перевагу своєї команди.

Ньюкасл — Лестер 2:0

Голи: Берн, 60, Жоелінтон, 72