Завершились два поєдинки кубкового турніру.
Манчестер Юнайтед - Чарльтон, getty images
11 січня 2023, 00:03
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку чвертьфіналу Кубка англійської ліги приймав на своєму полі Чарльтон та здобув перемогу з рахунком 3:0.
В першому таймі "червоні дияволи" вийшли вперед завдяки точному удару Антоні з-за меж штрафного майданчика.
Вже під завісу гри усі питання зняв Маркус Рашфорд, спершу скориставшись передачею Пельістрі, для якого ця гра була дебютною, а потім і пасом Каземіро.
Манчестер Юнайтед — Чарльтон 3:0
Голи: Антоні, 21, Рашфорд, 90, 90+4
Манчестер Юнайтед: Гітон — Маласія, Мартінес, Магвайр, Далот (Ван-Біссака 34) — Фред (Еріксен 60), Мактоміней, Майно (Каземіро 60) — Гарначо, Антоні (Рашфорд 60), Еланга
Чарльтон: Мейнард-Брюер — Сессеньйон, Несс, Інніс, Клер — Фрейзер, Добсон, Морган (Пейн 66) — Тейлор (О'Коннелл 61), Рак-Сак'ї, Лібурн
В іншому чвертьфінальному поєдинку Ньюкасл здобув впевнену перемогу над Лестером з рахунком 2:0.
Берн на 60 хвилині зустрічі відкрив рахунок, а згодом Жоелінтон подвоїв перевагу своєї команди.
Ньюкасл — Лестер 2:0
Голи: Берн, 60, Жоелінтон, 72