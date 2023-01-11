Англія

Бразилець має солідний досвід виступів за основну команду.

На тлі не найбільш удалого початку сезону, англійський Ноттінгем Форест продовжує вести активну трансферну кампанію зі залучення нових футболістів до свого проєкту.

Черговим підписанням клубу, що тільки-но нещодавно залишив зону вильоту, може стати бразильський опорний півзахисник Палмейраса Данило дос Сантос де Олівейра, більш відомий за своїм першим ім’ям.

21-річний виконавець, незважаючи на свій юний вік, уже має достатній досвід виступів на "дорослому" рівні, зігравши в бразильській Серії A 74 матчі (3 голи + 3 гольові передачі).

Як повідомляє італійський журналіст Фабірціо Романо, Ноттінгем наразі є дуже близьким до підписання цього футболіста, і найближчим часом планує завершити домовленість про його перехід.

20 млн євро — саме стільки "лісники" зголосились викласти за перспективного виконавця.

Конкурентами англійського клубу були представники французького Монако, проте на останніх раундах перемовин "монегаски" все ж таки відступили.