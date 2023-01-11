Бразилець має солідний досвід виступів за основну команду.
Даніло, Getty Images
11 січня 2023, 10:50
На тлі не найбільш удалого початку сезону, англійський Ноттінгем Форест продовжує вести активну трансферну кампанію зі залучення нових футболістів до свого проєкту.
Черговим підписанням клубу, що тільки-но нещодавно залишив зону вильоту, може стати бразильський опорний півзахисник Палмейраса Данило дос Сантос де Олівейра, більш відомий за своїм першим ім’ям.
21-річний виконавець, незважаючи на свій юний вік, уже має достатній досвід виступів на "дорослому" рівні, зігравши в бразильській Серії A 74 матчі (3 голи + 3 гольові передачі).
Як повідомляє італійський журналіст Фабірціо Романо, Ноттінгем наразі є дуже близьким до підписання цього футболіста, і найближчим часом планує завершити домовленість про його перехід.
20 млн євро — саме стільки "лісники" зголосились викласти за перспективного виконавця.
Конкурентами англійського клубу були представники французького Монако, проте на останніх раундах перемовин "монегаски" все ж таки відступили.