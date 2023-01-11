Англійський клуб наполягає на переході гравця взимку.
Маттео Гендузі, Getty Images
11 січня 2023, 12:37
Бірмінгемська Астон Вілла вже традиційно активізується на трансферному ринку саме в січні, намагаючись виправити помилки зразка першої частини сезону за рахунок якісного підсилення.
Окрім того, "леви" відносно нещодавно розпочали роботу на чолі з Унаї Емері, і в іспанця є свої запити стосовно придбань нової команди.
Першочергово, іспанський керманич хоче запросити до складу свого колективу півзахисника французького Марселя Маттео Гендузі.
Цікаво, що 23-річний французький виконавець свого часу влітку 2018 року перейшов до лондонського Арсенала вже на десятий день роботи Емері з "канонірами".
Як повідомляє італійська преса, пропозиція від Вілли може сягати 30 млн євро, що, певна річ, змусить "провансальців" подумати над доцільністю тримати в себе Гендузі, що має доволі складний характер.
У поточному сезоні Маттео провів 25 матчів, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.