Англія

Валлійський клуб був змушений заплатити, щоб зняти трансферний бан.

Кардіфф Сіті виплатив Нанту сім мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, ця сума є першим внеском валлійського клубу за трансфер Еміліано Сали, який розбився в авіакатастрофі у січні 2019 року.

Керівництво Кардіффа сподівається, що завдяки цій виплаті ФІФА зніме трансферний бан, що дозволить клубу посилити свій склад.

Нагадаємо, історія Сали розпочалася взимку 2019 року, коли Кардіфф домовився про трансфер з Нантом. Підписавши контракт із валлійським клубом, гравець загинув, розбившись дорогою з Франції до Англії. Згодом Кардіфф відмовився платити Нанту за трансфер.

Наразі Кардіфф набрав 28 очок та посідає 20 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.