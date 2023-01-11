Англія

Тренер Челсі прокоментував ситуацію із американцем.

Крістіан Пулішич пропустить щонайменше декілька місяців.

Про це повідомляє Фабріціо Романо із посиланням на слова Грема Поттера.

"Крістіан буде відсутній пару місяців, сподіваємось, менше.

Рахім Стерлінг має більш обнадійливий діагноз, проте потрібно більш детально оцінити ступінь його пошкодження".

Обидва гравці отримали травми у матчі чемпіонату проти Сіті.

Американський вінгер раніше отримував пошкодження на катарському чемпіонаті світу.