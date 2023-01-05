Англія

Челсі спіткала невдача.

Челсі в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії приймає на своєму полі Манчестер Сіті.

Вже на перших хвилинах на рівному місці пошкодження отримав Рахім Стерлінг, якого змінив Пьєр-Еймерік Обамеянг.

В середині першої половини гри через травму поле покинув Крістіан Пулішич, місце якого зайняв Чуквуемека. Американець невдало зіткнувся зі Стоунзом в штрафному майданчику.

Гра Челсі — Манчестер Сіті почався о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.