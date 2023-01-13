Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

.Англійська Прем'єр-ліга продовжує набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 20-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 14:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Минуле дербі Манчестера, яке відбулося у жовтні 2022 року, запам'яталося тотальною розгромною поразкою підопічних Еріка тен Гага ще в першому таймі. Так, тоді під завісу протистояння "червоним дияволам" вдалося відіграти кілька м'ячів і звести матч до підсумкового результату 3:6 на користь команди Гвардіоли, але ми пам'ятаємо, як уболівальники МЮ почали залишати Етіхад і вирушати в пивні бари вже в перерві.

Зараз Манчестер Юнайтед не може не тішити своєю ігровою формою. За підсумками Boxing Day колектив тен Гага увірвався до топ-4 турнірної таблиці, через що ми змушені забути про той провал у першому колі, адже зараз МЮ – це трохи інша команда, яка прогресує при новому тренері, тому варто чекати й іншого поєдинку з принциповим теріторіальним суперником.

Манчестер Сіті, своєю чергою, також потрібна перемога. "Містянам" необхідно скорочуватися своє відставання від лондонського Арсеналу, який продовжує доволі комфортно лідирувати у турнірній таблиці. Незважаючи на те, що Сіті зараз йде другим, він залишається фаворитом у чемпіонських перегонах, але кожна помилка зараз буде на вагу золота з урахуванням непростого календаря.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,9, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Каземіро, Еріксен, Фернандеш — Антоні, Мартіаль, Рашфорд

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Аканжі, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Туанзебе, Санчо, Ван де Бек — Діаш

Під питанням: Далот — Стоунз

прогноз 1:2

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 17:00. АМЕКС, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД

З урахуванням неоднозначного тренерського досвіду Роберто Де Дзербі в донецькому Шахтарі, багато хто прогнозував з українських вболівальників прогнозував італійцеві провал після його призначення до Брайтона. Різниця роботи в українському клубі та команді АПЛ у тому, що Де Дзербі прийшов у готову команду, а у таборі "гірників" йому банально не вистачило часу, щоб побудувати команду та зарекомендувати себе на європейській арені. Як показує практика, поки італійському фахівцю вдається утримувати рівень Брайтона і боротися за єврокубкову зону. Його дебют в АПЛ відбувся якраз проти Ліверпуля. І тоді "чайки" створили проблеми мерсисайдцям, зігравши у результативну нічию 3:3. Як же станеться цього разу?

Ліверпуль безперечно ще не вийшов зі свого кризового періоду відтоді, як відбулася його остання зустріч із Брайтоном. Раз у раз у "червоних" вилазять назовні нові проблеми: то не вистачає креативу в центрі поля через минулі травми Тіаго, то кадрові проблеми в атаці змушують мерсисайдців вирушити на трансферний ринок цієї зими і підписати Коді Гакпо. Від сьогоднішнього Ліверпуля можна очікувати будь-чого, про що говорять останні результати. Брайтон є такою самою проблемою для команд "великої шістки" АПЛ, як і Брентфорд, якому "червоні" програли в своєму останньому матчі англійської першості.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,18, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3,36. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,68.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Колвілл, Еступьян — Кайседо, Грос, Мак Аллістер — Марч, Фергюсон, Мітома

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Гакпо

Не зіграють: Модер — Артур, Луїс Діас, Жота, ван Дейк

Під питанням: Троссар — Нуньєс, Фірміно, Мілнер

прогноз 2:2

НЕДІЛЯ, 15 СІЧНЯ, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

Ще одним із центральних матчів 20-го туру Прем'єр-ліги стане територіальне дербі північного Лондона між Тоттенгемом та Арсеналом. Підопічні Антоніо Конте на тлі свого принципового суперника зараз перебувають у більш програшному становищі. Дивно це визнавати, якщо ми говоримо про команду Конте, але "шпор" не вистачає у фізичному плані на два повноцінні тайми. Склалася така тенденція, що у першій половині зустрічі Тоттенгем регулярно відсутній на полі, а включається у гру вже після перерви. Такий підхід неодноразово спричиняв втрату очок, а на всю дистанцію поєдинків команду не вистачало.

Арсенал зараз є лідером турнірної таблиці АПЛ, маючи перевагу над найближчим переслідувачем в особі Манчестер Сіті в п'ять очок. "Каноніри" зразкові у побудові атак та надійні в обороні, хоча мають головну проблему, яка може стати причиною підсумкової поразки у чемпіонських перегонах. Минула нульова нічия з Ньюкаслом наочно продемонструвала, що Арсеналу катастрофічно не вистачає глибини складу в атакуючій лінії. До стартового складу питань фактично немає — навіть Едді Нкетіа регулярно забиває у період відсутності такого важливого гравця як Габріел Жезус, який відновлюється від травми. Тим не менш, фаворит у цьому матчі очевидний – це нинішній лідер турнірної таблиці, оскільки Тоттенгем також не може похвалитися рівносильною лавкою для запасних.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,21, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,3. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Доерті, Гейб'єрг, Бентанкур, Перішич — Хіль, Кейн, Сон

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Не зіграють: Моура — Жезус, Нельсон

Під питанням: Бентанкур, Рішарлісон, Біссума, Кулушевські — ...

прогноз 1:3

П'ЯТНИЦЯ, 13 СІЧНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР

Не зіграють: Дієго Карлос, Макгінн, Дендонкер — Кебано

Під питанням: Аугустінссон, Кеш — Бемфорд, Форшоу

прогноз 3:2

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 17:00. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР

Не зіграють: Шикіньо, Калайджич, Нету, Б. Траоре — Корне

Під питанням: ... — Ареола, Зума, Скамакка

прогноз 2:2

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 17:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС

Не зіграють: Івобі, Гарнер, Кін, Паттерсон, Таунсенд — Ларіос, Белла-Кочап, Волкотт, Лівраменто

Під питанням: ... — Маккарті

прогноз 1:1

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 17:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ

Не зіграють: Б'янкон, Болі, Куяте, Лінгард, Ніакате, Річардс — Бертранд, Джастін, Еванс, Перейра, Прат, Сумаре

Під питанням: Авонії, Вільямс — Дьюсбері-Голл, Меддісон

прогноз 1:1

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 19:30. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ

Не зіграють: Баптіст, Янссон — Брукс, Нето, Сміт, Станіслас, Таверньє, Фредерікс

Під питанням: Оньєка, Гікі — ...

прогноз 2:0

НЕДІЛЯ, 15 СІЧНЯ, 16:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС

Не зіграють: Броя, Джеймс, Феліш, Закарія, Канте, Лофтус, Чік, Менді, Пулішич, Стерлінг, Фофана, Чілвелл — Макартур, Фергюсон

Під питанням: ... — ...

НЕДІЛЯ, 15 СІЧНЯ, 16:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС

Не зіграють: Крафт, Таргетт, Шелві — Кебано

Під питанням: ... — Даффі