Англія

Клуб підсилився 29-річним іспанським футболістом.

Астон Вілла офіційно оголосила при придбання іспанського захисника Бетіса Алекса Морено.

Терміни контракту з 29-річним футболістом не розголошуються. Він буде грати під 15 номером.

Астон Вілла не розголошує суму трансферу, проте як пишуть ЗМІ, бірмінгемці заплатили за нього 16 мільйонів євро Бетісу.

"Алекс — хороший гравець, який може допомогти нашій команді. Він був одним із найкращих лівих захисників Ла Ліги протягом кількох останніх сезонів, і ми раді, що він тут", — оцінив трансфер Унаї Емері.

Морено був в академії Барселони, проте кар'єру розпочав у ФК Вільяфранка. Також він виступав за Льягостеру, Мальорку, Райо Вальєкано та Ельче.

Із Бетісом Алекс зміг виграти Кубок Іспанії у сезоні-2021/22.