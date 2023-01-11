Англія

Футболіста обмежує одне з правил ФІФА.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо напередодні повідомив, що за правилом ФІФА форвард Челсі П'єр-Емерік Обамеянг не має права перейти в інший клуб, окрім Барселони. Також він може залишитись в Челсі.

Інтерпретація Романо не є повністю вірною. Правило ФАФА (пункт 5.3) дозволяє гравцю трансфер у третій клуб, але забороняє у ньому грати.

У цьому правилі йдеться про те, що гравці можуть бути зареєстровані максимум у трьох клубах протягом одного сезону. Протягом цього періоду гравець має право грати лише в офіційних матчах за два останні клуби.

Виходить, що габонець був зареєстрований як гравець Барселони на початку сезону. Зараз він зареєстрований як гравець Челсі. Теоретично він може приєднатися до третього клубу в Іспанії, Англії тощо, але він не зможе там грати, тому що офіційно виступав за Барселону цього сезону, провівши 8 хвилин проти Райо Вальєкано в серпні.

Єдиною альтернативою є переїзд до країни, де має розпочатися новий сезон незабаром, як-от США, Бразилія чи Норвегія.