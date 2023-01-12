Англія

"Лісники" вийшли у наступну стадію турніру.

У рамках 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Ноттінгем Форест на своєму полі приймав Вулвергемптон.

Господарі відкрили рахунок у матчі на 18-й хвилині зусиллями Болі, а на 64-й хвилині Хіменес зробив рахунок рівним.

90 хвилин гри так і завершилися з рахунком 1:1, тому за регламентом команди відразу почали виконувати одинадцятиметрові удари, де більш щасливим виявився Ноттінгем.

У підсумку "лісники" у серії післяматчевих пенальті здолали "вовків" (4:3).

Ноттінгем Форест – Вулвергемптон 1:1 (4:3 по пенальті)

Голи: Болі 18 – Хіменес 64

Ноттінгем Форест: Гендерсон – Ор'є, Воррелл, Болі (Маккенна, 61), Лоді – Єйтс, Фройлер, Мангаля (Колбек, 65) – Скарпа (Денніс, 68) – Джонсон (Саррідж, 68), Гіббз-Вайт

Вулвергемптон: Са – Кілман, Гомеш, Хонні — Аїт-Нурі (Поденсе, 59), Нуньєш, Моутінью (Кунья, 59), Семеду – Гедеш (Невеш, 46), Хіменес (Адама Троре, 75), Хван (Годж, 80)

Попередження: Ор'є – Кілман, Невеш, Нуньєш, Поденсе.