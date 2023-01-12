Англія

Футболіст тільки повернувся, а йому знайшли новий клуб.

У серпні 2022 року нападник Манчестер Сіті Ліам Делап переходив у Сток Сіті, де тренує його батько Рорі Делап.

Провівши 23 поєдинку у Стоку, де він забив три голи, Ліам повернувся у Манчестер Сіті. Але тільки для того, щоб знову відправитись в оренду.

До кінця сезону 19-річний футболіст буде захищати кольори Престона з Чемпіоншипу.

"Я розмовляв з тренером, і я дуже задоволений тим, у який футбол грає команда, тому я не можу дочекатися, щоб грати під його керівництвом", — розповів футболіст.

Ліам отримав футболку під номером 7 і може дебютувати за Престон в суботу проти Норвіча.